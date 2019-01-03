Trodos’ta kar kalınlığı yükseliyor

Bölge üzerinde etkili olan alçak basınç nedeniyle dün Güney Kıbrıs’ta da yağmur, fırtına ve kar yağışları yaşandı. Trodos’ta kar kalınlığının 35 cm’e ulaştığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, olumsuz hava şartlarının bugün de devam edeceği, Cuma’dan Pazar’a kadar olan dönemde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve Pazar günü alçak kesimlere de kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Özellikle Baf Kazası’nda dün yoğun yağışlardan kaynaklı su taşkınları, heyelan ve buzlanma nedeniyle bazı yollar bütün araçlar için trafiğe kapatıldı. Bazı yollarda sadece 4x4 ve lastiklerine zincir takılmış araçların geçişine izin veriliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle uyarılar yapılıyor.

Bazı köylerde aşırı yağış ve derelerin taşması nedeniyle Hloraka ve Konia köylerinde ev ve iş yerleri ile yollar sular altında kaldı, araçlar yollarda mahsur kaldı, bir evin balkonu çöktü. RMMO helikopterinin havadan yaptığı kontrolde Diyorizo Barajı’nın aşırı dolu olduğu saptandı.

TRAFİĞE KAPALI VEYA SADECE 4X4 VE ZİNCİR TAKILI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLEN YOLLAR

Baf- “Kseru” deresinin taşması nedeniyle Ay. Nikolau bölgesinde Celefos Köprüsü kapandı. Aynı sebeple Kelokedaron-Amarget-Nada yolu trafiğe kapatıldı. Su taşkını nedeniyle Kuklia köyünden Evangelos Florakis anıtına kadar olan yol da trafiğe kapalı.

Platron-Troodos, Karvuna-Troodos, Pedula-Prordromu, Pedula-Pinewood-Kakopetria, Prodromu-Platron ve Platron-Trooditisa yollarında buzlanma nedeniyle sadece 4x4 ve lastiğinde zincir takılı araçlara izin veriliyor.

Heyelan tehlikesi olduğu uyarısında bulunulan yollar ise Prodromu-Lemithu, Platron-Moniati, Paramithias-Kalo Horio (Vuda), Agriu-Agiu Yoanni, Agriu-Handrion, Cikko-Kambu, Kambu –Orkonda.