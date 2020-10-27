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TRT, Kıbrıs'tan “Mevlid Kandili” Özel Yayını Yapacak

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nden özel yayın yapacağını bildirdi.

27 Ekim 2020 Salı 10:15
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TRT, Kıbrıs'tan “Mevlid Kandili” Özel Yayını Yapacak

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nden özel yayın yapacağını bildirdi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT İç Yapımlar tarafından Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifleri dolayısıyla geçen yıl açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hazreti Muhammed'in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nin "Mevlid Kandili Özel Yayını"na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Türkiye'deki televizyon kanalları arasından ilk kandil yayının böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel yayına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak. Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek 'Mevlid Kandili Özel Yayını' 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak." 

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