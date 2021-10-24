TRT World, Kıbrıslı Türklerin hayatta kalma mücadelesini dünyaya anlatacak

TRT World, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yol aranan dönemde tüm dünyanın görmezden geldiği Türklere dönük şiddete ve katliamlara, "Turkish Cypriots Struggle for Survival" (Hayatta Kalma Mücadelesi: Kıbrıslı Türklerin Hikayesi) belgeseliyle ışık tutuyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 1950'li yılların sonunda başlayan ve 1974 yılında Türkiye’nin askeri harekatına kadar yaşananların Kıbrıs Türklerinin ağzından aktarıldığı belgesel, yarın saat 17.30'da TRT World'de ilk kez ekrana gelecek.

Kıbrıs Türklerinin hikayesinin anlatıldığı belgeselde, röportajlar ve arşiv görüntülerinin yanı sıra Kıbrıs Türklerinin tanıklığına da başvuruldu.

Kıbrıslı Rumların Yunanistan ile birleşme taleplerinin başka bir deyişle Enosis'in yoğunlaştığı yıllarda Ada'da başlayan şiddet eylemlerinin yıllar içinde giderek artması, Kıbrıslı Türklerin yerlerini terk etmelerine sebep olmuştu. Kıbrıslı Türklerin Enosis'e karşı direnişi ve Türkiye'nin Ada'daki Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Harekatları, belgeselle tekrar ele alınacak.

TRT World iç yapımlar tarafından hazırlanan belgeselin yönetici prodüktörlüğünü Gonca Şenay üstlenirken, prodüktörlüğünü Özge Ekmen Maden ve görüntü yönetmenliğini Güray Ervin yaptı. Yusuf Özçelik’in montajını üstlendiği belgeselin kreatif ekibinde ise Selim Durak ve Emrullah Ekin yer alıyor.​​​​​​​