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TRT’nin Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde Alpmut Detayı

Ülkemizin Rap sanatçılarından olan Alpmut TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde Alexis rolünü üstlendi.

02 Nisan 2021 Cuma 13:19
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TRT’nin Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinde Alpmut Detayı

Dizinin ilk bölümünde Kıbrıslı oyuncular arasında ön plana çıkan Kıbrıslı fenomen, birbirinden farklı taklitleriyle sosyal medya platformlarında oyunculuğunu ön plana çıkarırken, aynı kalitedeki performansını dizi içindeki bıçaklanma sahnesini canlandırarak halktan takdir topladı.

Alexis karakteriyle alakalı düşüncelerini belirten Alpmut diziyi şu sözleriyle detaylandırdı:
“Dizinin ilk bölümünde Kıbrıslı diğer arkadaşlarla beraber yer almaktan mutluluk duydum. Bu film bizim için bir başlangıç niteliğindeydi. Çok fazla ülkede yayınlanacak olan bu dizinin hepimizin önünü açacağına inanıyorum. Buradaki sahnelerimiz bizim için büyük bir referans niteliğindeydi. Bu denli bütçeli bir filmde rol alan herkesin başka dizilerde en güzel rol alma ihtimali gayet aşikardır.
Olaylara pozitif yönden bakmak istiyorum. En azından kendimce Kıbrıs ağzını en iyi yansıttığımı da düşünüyorum. Filmin ana temasında hiçbir toplumu küçümsemek veya aşağılamak gibi bir detayın olmaması da insanlık açısından çok değerli. Zaten benim rolüm de iyi kalpli bir Rum karakterini canlandırıyordu.
Alexis Türklerle iyi geçinen bir insandı. Eoka’nın oyununa geliyor. Kısa bir dolduruşun kurbanı oluyor. Onu çok seven çocuk ruhlu Veli’nin ölümünden sonra durumu hazmedemiyor. Zaten Eoka örgütü kendileri gibi düşünmeyen Rumları da katletmiştir. Filmin seyri Alexis ve Veli’nin ölümüyle değişiyor. Dizinin ilk baştaki gidişatı gayet eğlenceliyken bizim sahnemizde dramaya dönüşüyor. Artık konular ciddileşmeye başlıyor. Bu filmin amacının saptırılmasını istemiyorum. Burada hiçbir toplumu kötüleme amacı yoktur. Eoka katliamlarının koca bir Rum bir toplumunu zan altında bırakması haksızlık olur. Nitekim benim rolüm de bu durumu engellemeye yönelikti. Eoka2nın tüm Rum halkını temsil etmediğini, kendisi gibi düşünmeyen Rum-Türk herkesi ayırt etmeksizin katletmesi filmdeki asıl mesajdı.
Umarım bu ayrımı tüm halkımız dikkatle ayırt eder. Biz savaştan yana değiliz. Gizli örgütleşmelerin ve zulmün karşısındayız. Globalleşen dünyada toplumların nefretle birbirine bakması daha büyük felaketleri doğurur. Hayatınızda daima başka milletlerde dostlar edinin. Onlardan bir şeyler öğrenin. O bilgilerle kendi toplumunuza katkı sağlayın. Fikir alışverişi yapın. Daima geniş düşünen insanlardan olun. Bir örgütün yaptıklarını konuyla alakası olmayan insanlara ve savaştan sonra doğan çocuklara yansıtmayın. Sevgiyle kalın…”

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