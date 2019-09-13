Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
Son Dakika
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!

Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek

ABD'de Trump yönetimi, onlarca yıldır koruma altında olan Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sahası'nda petrol ve doğal gaz aranmasına izin vermeye hazırlanıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:26
Trump, Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol sondajına izin verecek

Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), soyları tükenme tehlikesi altında olan kutup ayalarının inleri ve yaban kirpilerinin yavrulama alanlarını de içeren 1,6 milyon dönümlük kıyı bölgelerinde sondaj çalışmaları için uzun vadeli arazi kiralayacak.

Sondaj çalışmalarının geçimlerini avcılık ve balıkçılıkla sağlayan yerli topluluklar için de tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi bölgenin korunması için son anda bir yasa geçirdi. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin denetimindeki Senato'nun bu düzenlemeye onay vermesi beklenmiyor.

Alaska Yaban Hayatı Birliği adlı yardım örgütünün direktörü Adam Kolton, "Yönetimin, anlamlı bir koruma çabasına giriyor gibi yapmaya bile gerek duymadan en agresif kiralama alternatifini seçmesi kimseyi şaşırtmadı. Yönetim, kıyılardaki hassas ovalara göz dikerek, bilime saygısızlığı, muhalefeti susturmayı ve tüm yerli toplulukları abluka altına almayı tercih etti" dedi.

Bölgede sondaj yapılması, Kongre'nin vergi yasasında değişiklik yaptığı 2017'ye kadar yasaktı.

BLM, dün bölgeyle ilgili nihai çevre etki değerlendirmesi raporunu yayımladı ve proje kapsamında bu yılın sonuna kadar sondaj çalışmaları için arazi kiralamaya başlayacağını duyurdu.

1 milyon arabanın karbon salımına eşit

Kurum, raporunda, bölgeden çıkarılacak ve yakılacak petrolün her yıl atmosfere 0,7 milyon ile 5 milyon ton arasında karbondioksit salacağını, bunun da kabaca bir milyon arabanın bir yıldaki karbon salımına eşit olduğunu belirtti.

Ancak ABD Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, BLM'nin petrol aramaları için arazi tahsisinin iklim değişikliğine etkilerinin gerçekçi olmadığını savundu.

'Atmosferdeki karbondioksit buzul çağından beri artıyor'

Raporun bir bölümünde, küresel ısınmanın hızla artması, insanların faaliyetlerine değil doğal döngülere bağlanıyor, "Küresel atmosferde karbondioksit son buzul çağından beri artıyor" deniyor.

Ancak bilim insanları sanayileşmeden bu yana sıcaklıklarının bir derece artmasının ana nedeninin fosil yakıtların yakılması dahil bir dizi insan eylemi olduğunu söylüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TrumpAlaska
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Oktay anıldı
Metin Oktay anıldı
Batık tekne bulundu!
Batık tekne bulundu!
Bakan Oğuz, Yedidalga'daki liman geliştirme çalışmalarını inceledi
Bakan Oğuz, Yedidalga'daki liman geliştirme çalışmalarını inceledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim