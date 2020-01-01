Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Trump’tan İran’a açık tehdit

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:26
Trump’tan İran’a açık tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını kaydederek, “O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir.” uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Trump, Irak’taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Bağdat’taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye, ABD’nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti.

Trump, İran’ı açık bir şekilde hedef alarak, “(Irak’taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Irak’ta yaşanan durumun, 2012 yılında Libya’nın Bingazi şehrindeki Amerikan elçiliğinde yaşanan durumun tam tersi olduğunu savundu.

Trump kısa bir süre önce Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüşmüş ve Amerikan vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

İran’a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü Irak’ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine bir saldırı düzenlemiş, saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye’deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar’daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını açıklamıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar’daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da “Irak Hizbullah’ı” şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi’nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM olağanüstü toplanıyor
TBMM olağanüstü toplanıyor
Akar: Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir                                    
Akar: Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir                                    
Taçoy, Teknecik Elektrik Santralı’ndaki çalışanları ziyaret etti
Taçoy, Teknecik Elektrik Santralı’ndaki çalışanları ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim