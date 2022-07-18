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TSK Gemileri geliyor!

TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55
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TSK Gemileri geliyor!
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Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile 14 Temmuz-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de Açık Deniz Eğitimine katılıyor.

Açık Deniz Eğitimi  seyri kapsamında gemiler, genç bahriyelilerin "20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmaları maksadıyla 19 Temmuz saat 08:00’dan 23 Temmuz sabahına kadar Gazimağusa liman ziyaretinde bulunacak.

Liman ziyareti süresince, ilk gün Anıt Çembere çelenk konularak tören yürüyüşü icra edilecek, Şehit yakınları ve Gaziler öğle yemeğinde TCG Bayraktar gemisinde ağırlanacak.  Ardından 20 Temmuz'da Lefkoşa’da icra edilecek tören geçişine katılım sağlanacak. 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kültür gezilerini müteakip gemiler 23 Temmuz günü Gazimağusa limanından ayrılacak.

Öte yandan, TCG Giresun fırkateyni ve TCG Burakreis denizaltısı da törenler kapsamında Girne'de bulunacak.

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