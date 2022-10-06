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TSKGV KKTC TEMSİLCİLİĞİ’NDEN ANKARA ÇIKARMASI!

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 35. Yılına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme KKTC temsilciğini Ankara’ya ziyarette bulunarak temaslar gerçekleştirdi…

06 Ekim 2022 Perşembe 11:28
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TSKGV KKTC TEMSİLCİLİĞİ’NDEN ANKARA ÇIKARMASI!



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 35. Yılına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri temsilcisi Talip Sancar, TSKGV’nin 35. Yıl dönümünde, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’ya ziyarette bulunarak temaslar gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Sancar’a TSKGV KKTC temsilciliği Genel Sekreteri, Mustafa Tıngır, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bulanık, Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Güvenir ve Vahap Gültekin eşlik etti.

TALİP SANCAR: “SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ. GURUR DUYUYORUM”

TSKGV KKTC Fahri Temsilcisi Talip Sancar yaptığı açıklamada, “TSKGV kuruluşunun 35 yıl dönümünde Ankara’da çok yoğun iki günlük ziyaretimizi tamamladık genel müdürümüz E tüm general sadık piyadeye tanıtım başkanımız Kemal Karababa’ya görüşme yaptığımız tüm devlet yetkililerine Kıbrıs’taki yönetimdeki Mustafa Tıngır’a, Niyazi Güvenir’e,  Mehmet Bulanık ve Vahap Gültekin kardeşime teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.  Yerli ve Mili savunma sanayisinde dünyada ilk üçte olmaktan ve bu kurumun KKTC başkanı olmaktan da gurur duyuyorum” dedi. Sancar, Türkiye’nin yaptığı çalışmalar ile birlikte savunma sanayisinde dünyada ilk üçün içinde olduğunu kaydetti.

MEHMET BULANIK: “TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİSİ TEKNOLOJİ MERKEZİ OLDU”

TSKGV KKTC Fahri Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bulanık ise gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında açıklama yaparak, “Bende Bünyesinde bulunduğum TSKGV’nin 35’ci kuruluş yıldönümüne katıldık. Türk Havacılık ve Uzay sanayi Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi olup gurur vesilesi oluyor. Emeği geçen tüm emektarlara şükranlarımızı sunarız” dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2022 11:30
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