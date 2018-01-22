TSK'nın 'Zeytin Dalı' operasyonu mesajlarla desteklendi

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EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NI DEĞERLENDİRDİ

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, “Zeytin Dalı Harekâtı”nı değerlendirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Emperyalist ülkelerin genelde Ortadoğu ve son zamanlarda Suriye toprakları üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda giriştikleri yapılandırmalar sonucu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından Zeytin Dalı Harekâtı adı altında başlattığı operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar dileriz” denildi.

Açıklamada, harekatın, fazla can kaybı olmadan en kısa zamanda sonuçlanarak, bölgeye barış getirmesi ve bölgede güvenlik ortamının sağlanması temennisinde bulunuldu.

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BEŞPARMAK DÜŞÜNCE GRUBU’NDAN AFRİN DEĞERLENDİRMESİ

Beşparmak Düşünce Grubu, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı, “işgal harekatı” olarak niteleyen yayınları kınadı.

Beşparmak Düşünce Grubu, konuyla ilgili açıklamasında, “Ulusça birlik ve beraberlik içinde bulunmamızın hayati önem taşıdığı bu son derece kritik aşamada, tarihi ve güncel gerçeklerin bu denli çarpıtılmasını kınıyor, bu tür yayınların, her ne gerekçeyle olursa olsun, yanlış, tahrikkâr ve kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “haklı ve yasal” harekatı Birleşmiş Milletler’in de “işgal” olarak tanımlamadığını işaret edilerek, şöyle devam edildi:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, bahse konu yazının atıfta bulunduğu 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı yapılmamış olsaydı, ne Kıbrıs Türk halkı, ne de bahse konu yazıyı kaleme almış olanlar büyük bir ihtimalle bugün buralarda olmayacaktı. Çünkü Kıbrıslı Rumların on yıllar süren Enosis kampanyasının son silahlı hamlesini teşkil eden 15 Temmuz 1974 Rum-Yunan darbesiyle bu yayılmacı amaç gerçekleşmiş olacak, buna direnen Kıbrıs Türk halkı, Girit örneğinde olduğu gibi, ya topluca katledilecek veya adadan sürülecekti. Bunun belgesel kanıtları 1960'larda düzenlenip 1963'te devreye sokulan Akritas Planı ile bunun uygulamasına ilişkin İfestos Dosyaları; fiziki kanıtları ise 1963'ten itibaren Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan katliamlar ve bunun en son örneği olan 1974 Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent katliamlarıdır. Kıbrıs Türkü’ne karşı uygulanan hak gaspı, dışlama ve insanlık dışı kısıtlamalar halen artarak devam ettiği gibi 1960 ortaklık cumhuriyetinin işgali de devam etmektedir.”

“İŞGAL NİTELEMESİ TARİHİ BİLMEMEK”

1974 Barış Harekâtı’yla Türkiye’nin katliamlara son verdiğini, adanın Helen hegemonyasına girmesine engel olunduğunu ve Rum-Yunan darbesi esnasındaki iç savaşın durdurulduğu kaydedilen açıklamada, “1960 Garanti Antlaşması ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan bu Harekâtı işgal olarak nitelemek kendi tarihini bilmemek ve Kıbrıs'la ilgili gerçekleri inkâr etmek anlamına gelir” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının toplu imhayla karşı karşıya bulunduğu bir noktada Türkiye'nin kendi evlatlarını feda ederek gösterdiği özverilere karşı yapılan bir saygısızlık, bir vefasızlık teşkil eder” ifadeleri kullanıldı.

“MEŞRU MÜDAFAA”

Anavatan Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın on yıllardır devam eden PKK terörü ve onun uzantıları olan PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanmasıyla ilgili olduğu kaydedilen Beşparmak Düşünce Grubu açıklaması açıklama, şöyle devam etti:

“Bu nitelikte bir tehdidin tırmanarak devam ettiği koşullarda her devletin kendi güvenliğini ve toprak bütünlüğünü gözetmek için gerekli tedbirleri alma ve meşru müdafaa hakkı kapsamında sınır ötesi harekât yapma hakkı doğmaktadır. Yakın tarih bu tür operasyonların örnekleriyle doludur.

Bütün uyarı ve diplomatik girişimlere rağmen önlenemeyen bu ciddi tehdit karşısında Türkiye’nin kendi güvenliği ve toprak bütünlüğünü gözetmek amacı ile bu tehdidi menşeinde ortadan kaldırmaya yönelik her tür caydırıcı girişimi meşrudur. Nitekim başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun amacının Türkiye'nin varlığına tehdit teşkil eden terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD'i etkisiz hale getirmek ve bunun yanında gerek sınır hattının, gerekse bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak olduğu kaydedilmiş, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeteceğinin altı çizilmiştir.

Tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirmeye, Türkiye ile Suriye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü gözetecek sonuçlar doğurmaya ve bölgeye barış ile istikrar getirmeye yönelik bu harekâtta kader birliği yaptığımız Ulusumuza desteğimizi ifade eder, bu tarihi mücadelede başarılar dileriz.”