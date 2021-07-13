Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı

banner102

 T&T Ercan Havalimanı’nın ön cephesinde yol üzerinde yer alan giden ve gelen yolcuların kullandığı yaya geçidi ile diğer tüm çizgiler yeniden boyandı.

13 Temmuz 2021 Salı 16:37
67 Okunma
T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür M. Serhat Özçelik, boyama işlemlerinin her yıl rutin bir şekilde yapılığını ifade ederek, boyama işlemini gerçekleştiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Özçelik, ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin Ercan Havalimanı girişinden itibaren yol kenarları ve orta refüjleri çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de ifade etti. Özçelik, kurban bayramı süresince havalimanına gelecek araç ve yolcu trafiği de göz önüne alınarak, tüm hazırlıkları ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Pandemi nedeniyle havalimanının uzun zamandır gerek uçak trafiği, gerekse yolcu bakımından tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğini belirten Özçelik, salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanında yolcuların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini hep ön planda tutarak, tüm önlemleri aldıklarını ve bu önlemlerin aynen devam ettirildiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:40
Anahtar Kelimeler:
Ercan Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs vaka rekoru kırdı!
Güney Kıbrıs vaka rekoru kırdı!
TRNC records 104 COVID cases
TRNC records 104 COVID cases
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim