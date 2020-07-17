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T&T Ercan Havalimanı’nın pisti boyanıyor

T&T Ercan Havalimanı’nın pistinin boyama işlemi çalışmalarına başlandı.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:19
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T&T Ercan Havalimanı’nın pisti boyanıyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, uçuşların az olduğu bu dönemde havalimanının pistinin boyama çalışmalarına başlandığını ve en kısa sürede bitirileceğini ifade etti.

Daha önce apron ve taksi yollarının boyandığını ve uluslararası standartlarının muhafaza edildiğini kaydeden Özçelik, bu tür boyama işlemlerinin aralıksız devam ettiğini de söyledi.
   
Pistin sorunlu bölümleri yeniden yapıldı

Özçelik, mevcut pistinin sorunlu bölümlerinin ise havalimanının tarifeli seferlere kapalı olduğu COVID-19 döneminde sökülerek yeniden yapıldığını kaydetti.

Pistin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın oluşturduğu kontrollük teşkilatı denetiminde sürdürülen çalışmalar neticesinde 300 metrelik bölümünde oluşan bütün sorunların giderildiğini anlatan Özçelik, ayrıca, çalışmalar boyunca pistin genel bakımı ve Alfa taksi yolunun da asfaltlanma işlemlerinin de yapıldığını kaydetti.

Havalimanı’nda COVID-19 önlemleri alınıyor

COVID-19 önlemleri kapsamında ise bugüne kadar uçuş emniyeti ve güvenliğinden ödün vermediklerinin de altını çizen Özçelik, COVID-19 döneminde havalimanının her noktasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti.

Güvenlik, Check-in, pasaport kontrol, gelen ve giden yolcu, bagaj bölümü ile diğer alanların özel ekiplerce sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını ifade eden Özçelik, “İlaçlamalar belirli aralıklarla devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir” dedi. Yolcularımızın havalimanı içerisinde sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerine dikkat edeceklerini de anlatan Özçelik, kurallara uyulması halinde hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdeki insanların sağlığı açısından daha güvenli bir ortam yaratacağını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda çalışan tüm personelin ofiste ve alanda çalışmaya geçmeden önce havalimanında ateşlerinin ölçüldüğünü ve ona göre işbaşı yaptığına dikkat çeken Özçelik, “İş sağlığı ve güvenliği kapsamında süreç en yüksek seviyede takip edilecek. Çünkü, yolcularımızın, misafirlerimizin ve havalimanı personelimizin güvenliği ve sağlığı birincil önceliğimizdir. Herkese sağlıklı yarınlar ve güvenli uçuşlar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ercan Havalimanı
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