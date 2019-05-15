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T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri düzenliyor

irketten yapılan açıklamaya göre; T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ramazan ayı süresince her gün KKTC’nin çeşitli bölgelerinde iftar yemekleri düzenlediğini kaydetti.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:17
T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri düzenliyor
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Ramazan’ın ilk günü Hala Sultan Camii’nde başlayan iftar yemeğinde ilk oruçların açılmasının ardından ülke genelinde iftar sofraları kurulmaya devam edildiği belirtildi.

Ramazan ayı boyunca her bölgede iftar yemeği veriliyor. T&T Havalimanı İşletmeciliği, 11 ayın sultanı sayılan mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte KKTC’nin değişik bölgelerinde her gün halka açık toplu iftar yemekleri veriyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı tarafından verilen iftar yemekleri her gün KKTC’nin çeşitli yerlerinde yapılıyor.

İlk toplu iftar Haspolat’taki Hala Sultan Camii’nde bin 200 kişiye verilerek başladı.

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Ardından Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, Girne, İskele, Gönyeli ile köylerde 500 ile 1000 kişilik halka açık toplu iftar yemekleri verilmeye devam ediliyor. İftar yemeklerine oruç tutanlar, aileler, yaşlılar, çocuklar, öğrenciler ve çevre halkı yoğun ilgi gösteriyor. İftar yemeklerinde topluca oruçlar açılırken, birlik ve beraberliğin arttığı yemeklere katılımın yüksek olması memnuniyet yaratıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, her yıl iftar yemekleri verdiklerini ancak bu yıl T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın isteği üzerine Ramazan ayı boyunca her gün KKTC’nin tüm bölgelerinde halka açık şekilde yapıldığını kaydetti.

Özçelik, Ramazan ayının manevi duygularıyla insanların bir araya gelmesinin çok güzel bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Ramazan ayı bereket ve bolluk ayıdır. Ramazan ayı içerisinde olduğumuz bu mübarek günlerde birbirimize daha sıkı sarılmanın, birlik ve beraberliğimizin üst seviyelerde olduğu özel günlerdir. T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak ülke insanına ve burada yaşayanlara mübarek ramazan ayında hayırlı bir hizmet olarak iftar yemeği vermenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Özçelik, birlik ve beraberlik duygularının en çok yaşandığı 11 ayın sultanı Ramazan boyunca, toplu iftar yemeklerinin her bölgede devam edeceğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
T&T Havalimanı
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YORUMCU 2019-05-15 21:33:08

DEVLETİN SAYESİNDE BU KADAR PARA KAZANILAN BİR ÜLKEDE BUNLAR DEVE DE KULAK KEPÇEYLE ALIP KAŞIKLA VERMEK TAM ANLAMIYLA BU İŞTE AÇ ÇOCUK VE İHTİYAÇLILARI DOYURUN BUNDAN BÜYÜK SEVAP OLAMAZ

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