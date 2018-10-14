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“TUFAD Şeherde” etkinliği yapıldı

14 Ekim 2018 Pazar 16:10
“TUFAD Şeherde” etkinliği yapıldı

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği’nin (TUFAD) düzenlediği “TUFAD Şeherde” etkinliği dün yapıldı.

Etkinlikte Kıbrıs kültürü, Kıbrıs müzikleri, Kıbrıs halk dansları ve Kıbrıs lezzetleri halkla buluşturuldu.

Kurulduğu 2001’den beri Kıbrıs’ın her iki kesiminde düzenlediği etkinlikleriyle tanınan TUFAD’ın bu etkinliği, Lefkoşa’da Lefke Hanı’nda yer aldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılarak konuşma yaptığı TUFAD Şeherde etkinliğinde, TUFAD Başkanı Ali Tümsoy da konuştu.

Tümsoy, folklorik değerlerin yaşatılması ve daha sonraki nesillere aktarılması için, kuruldukları günden beri üstlendikleri misyonu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sürekli çalıştıklarını, emek verdiklerini ve ürettiklerini anlatan Tümsoy, “Ülkemizdeki sorunun bir an önce çözülüp, barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterdik. Bu gün de o günlerden bir tanesidir” dedi.     

HARMANCI: “HEP BİRLİKTE BARIŞI OYNAYACAĞIZ”                 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da şehrin tam kalbinde yer alan etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yurttaşlarla bütünleşen bu etkinliklerle turistlere de kültürün tanıtıldığını ve yerli ürünlerin tadılmasına olanak sağlandığını belirtti.

Harmancı  “Oyuncu, folklorcu arkadaşlar ve güneyden gelen dostlarımızla hep birlikte barışı oynayacağız. Beklentim odur ki önümüzdeki dönemlerde, hep birlikte bu adada daha da huzura varacağımız, birbirimizi daha da iyi anlayacağımız, şehrin iki yakasının çok daha yakın olacağı günleri hep birlikte yaşayabiliriz” dedi.                                                                                     

“TUFAD Şeherde” etkinliğine, ÖZEV, İGEM, Yıldırım Halk Dansları,  Cranberrıes Dans Grubu, Grup Mod, Kemal Saraçoğlu Vakfı, Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası, Güney Lefkoşa’dan Stamna ekibi ve TUFAD Çocuk ekibi, genç ekibi, büyük ekip, sirtaki, roman dansı ve mani atışması ile katıldı.

Bu yılki etkinlikte TUFAD için büyük emek harcamış, ekibin başarılı ve sevilen bir oyuncusu olarak hafızalarda kalan merhum Cemil Yılmaz’a ithafen anı defteri açıldı ve etkinliğin finalinde onun için hep birlikte şarkı söylendi.

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