Tufan Erhürman: Azınlık hükümeti olduğunuzu unutmayın!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mecliste yaptığı “Hükümet Var Mı?” başlıklı konuşmasında, aylardır mecliste hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının konuşulduğunu ve mahkemenin de konuyu görüşmeyi ertelediğini belirterek, yapılacak tek şeyin, mahkemenin itibarını zedelemeden bu kararnameyi geri çekmek olduğunu vurguladı.

Kutlu Adalı konusunun görüşüldüğünü ve komite kurulduğuna işaret eden Erhürman, araştırma komitelerinde çoğunluk kavgası yapılamayacağını belirterek, hükümetin çoğunluk olma ısrarını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, haftalar önce Geçitkale Havalimanı’yla ilgili Türkiye’den açıklamalar gelirken hükümetin tek kelime etmediğini ve kimsenin haberi olmadığını çünkü hükümet olmadığını savundu.

Yeni dönemde sivil toplum örgütlerinin Türkiye’ye giderek anlaşma yaptığını ancak hükümetten ses çıkmadığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de açılan ihalenin hayata geçmesiyle ilgili “hızlı olsun diye öyle yapıldı” açıklama yapıldığına işaret ederek, “Demek ki burada bir hükümet olmasına gerek kalmadı” dedi.

Erhürman, özel hayatın gizliliği başlığıyla bir dava açıldığını, bu tartışmanın içinde vatandaşlıkla ilgili kısmın hasır altı edildiğini, polisin özel hayatın gizliliği yasasını polisin düzgün araştırıp araştırmadığını sorduklarını ancak her iki konuda da herhangi bir açıklama olmadığını belirtti.

Ülkenin gündeminde bulunan hiçbir konuda hükümetin varlık göstermediğini söyleyen Erhürman, üst komitenin nisan ayında yüz yüze eğitimin açılabileceğini söylediğini ancak eğitime başlamayan bakanlığın şimdi öğrencileri kampa yollama riskini almasına hayret ettiğini kaydetti.

Erhürman, söylenenleri ilim-bilim çerçevesinde değil de, mantık içinde açıklanmasına bile razı olduğunu belirtti. Erhürman, “Adaya Larnaka’dan 2 kriterle giren Hans’ın Lokmacı’da 2 kritere daha tabi tutulurken, Yorgo’nun kriterleriyle Hans’ın kriterlerinin farklı olmasının mantığını anlayamadım” dedi.

Bu adanın bir bütün olarak pandemi tedbiri alması gerekirken, açıklaması yapılamayan kriterlerin akıl dışı olduğunu kaydeden Erhürman, sağlık için ekonominin gözardı edilmesini anlayabileceğini ancak sağlıkta açılım göze alınırken, ekonominin baltalanmasını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, seçim tarihiyle ilgili yaşananları değerlendirerek, “Silkinip, kendinize gelin. Erken seçim için biran önce tarih belirleyin. Azınlık olduğunuzu unutmayın” dedi.