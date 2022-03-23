Tufan Erhürman: Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin alkollü içkilere yapılan zammı ‘sütten ucuz bira satılıyordu’ diye gerekçelendirdiğini belirterek, tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Erhürman, “Bundan sonra söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz "süt pahalı oldu" dediğimizde, onlar söylediğimizi "bira çok ucuz lütfen pahalılaştırın" diye anlayabilirler!” dedi.

Erhürman, “Hem her gün insanların alım gücünü düşürün, hem de aklımızla dalga geçin! Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz!” ifadelerini kullandı.