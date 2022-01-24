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Tufan Erhürman: CTP adına bu kadrodaki 50 kişinin tamamıyla gurur duyuyorum

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonrası yaptığı açıklamayla partisinden aday olan 50 kişiyle gurur duyduğunu vurguladı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:02
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Tufan Erhürman: CTP adına bu kadrodaki 50 kişinin tamamıyla gurur duyuyorum
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aday olan 50 milletvekilliyle de gurur duyduğunu kaydeden Erhürman, omuz omuza birlikte yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

“Milletvekili olanı, olmayanı fark etmez... Ben, CTP adına bu kadrodaki elli kişinin tamamıyla gurur duyuyorum. Bugüne kadar omuz omuza, birlikte yürüdük. Omuz omuza, birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Halkımıza, seçimlerde gösterdiği demokratik olgunluk ve partimize desteği için yürekten teşekkür ederim...”

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