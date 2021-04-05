Tufan Erhürman'dan hükümete gönderme

Günlük vaka sayısının 70'e ulaştığını belirten Erhürman, "Maliye Bakanı'nın verilerine göre aylık giderlerimiz gelirlerimizin 1.5 katı. Hayat pahalılığı donduruluyor. Kamuda örgütlü sendikalar genel greve gidiyor. Turizm emekçileri eylemde. Turizmin önünde bir plan yok. Esnaf siftah yapmakta zorlanıyor. Okullarda durum tam bir muamma. İşsiz sayımız artıyor" diyerek, ülkenin içinden geçtiği koşullara dikkati çekti.

Hükümete göre endişelenecek bir şey olmadığını söyleyen Eryhürman, "Arkadaşlar bize bilmediğimiz bir dünyadan seslenmeye devam ediyor!" dedi.



