Tufan Erhürman: "Demokrasimiz onlarca yıl geriye gitti, tahribatı gidermeye mecburuz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’de ikinci turun iptal edilmesi kararının ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak, “Kıbrıs Türk demokrasisi onlarca yıl geriye gitti. Hukukun üstünlüğü ilkesi açısından da, ekonomi açısından da, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ve dünyayla ilişkileri açısından da, içeride kimseyi ötekileştirmeden ‘biz’ olma çabası açısından da durum farklı değil” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşıma hedefi çerçevesinde yaşamsal öneme sahip olan iradesi ve özgüveninin ciddi zarar gördüğünü söyleyen Erhürman, “Yaratılan tahribatı giderme, bu halkın çaresizliğe ve umutsuzluğa hapsedilmesine izin vermeme mecburiyetimiz var” ifadelerini kullandı.

“On yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelesinde vazgeçme ya da duraksama lüksümüz yok” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“İrademize sahip çıkmak, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratmak, demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne bağlı bir yönetsel yapı oluşturmak, başta "Kıbrıs sorunu" olmak üzere sorunlarımıza diyalog yoluyla uluslararası hukuk temelinde çözümler üretmek ve halkımızı dünyayla buluşturmak boynumuzun borcu... Çocuklarımız, halkımız, geleceğimiz için...”