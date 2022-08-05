Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Tufan Erhürman, Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret etti...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına dikkat çekerek, "Büyük ortak UBP'den, bu ‘büyük proje ve iddialar’la ilgili tık yok!” dedi.

05 Ağustos 2022 Cuma 19:08
24 Okunma
Tufan Erhürman, Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret etti...
banner48

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret etti. 

Erhürman, “Sn. Arıklı, "yeni hava yolu ile ilgili çalışmalar sona geldi" diyor. Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ne öngörülüyor, ayrıntı nedir bilen yok! Yetmiyor, ortaklarından şikayet edip "koalisyonun durumunu" yıl sonunda değerlendireceklerini de açıklıyor” dedi. 

“Büyük ortak UBP'den, bu ‘büyük proje ve iddialar’la ilgili tık yok!” diyen Erhürman, şöyle devam etti: 

“Bir yandan insanlar yüzde 116.56'lık enflasyonun altında ezilirken, diğer yandan, adına "hükümet" denen ama her kafadan bir sesin çıktığı, kimin ne yaptığını, ne dediğini kimsenin anlamadığı bir tuhaf mekanizma ile karşı karşıyayız!” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azami ücret 70 TL oldu...
Azami ücret 70 TL oldu...
İthal şeftalide limit üstü kalıntı!
İthal şeftalide limit üstü kalıntı!
Araç harçlarına af yolda
Araç harçlarına af yolda










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim