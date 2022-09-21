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Tufan Erhürman: Hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?

Kamuda örgütlü sendikaların grev ve eylem başlatmasıyla ilgili açıklamayan Tufan Erhürman, eylem ve grevlerin sebebinin,"Hükümet"e mensup bakanlar tarafından verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulması’ olduğunu söyledi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:41
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Tufan Erhürman: Hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda örgütlü 12 sendikanın grev ve eylem başlatmasıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.

Erhürman, 12 sendikanın eyleme gitmesinin sebebinin "Hükümet"e mensup bakanlar tarafından verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulması’ndan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“12 sendika grev başlattı. Sebep? "Hükümet"e mensup bakanlar tarafından kendilerine verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulmamış olması! Şimdi hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?

Sözünüzü tutmayacaksınız, grev yapan sendikalar suçlu olacak! Anayasa'yı bile bile ihlal edeceksiniz, Mahkeme'ye giden muhalefet suçlu olacak! Hukuka aykırı karar alacaksınız, aleyhinize karar veren mahkeme suçlu olacak! Siz bu yaptığınıza hala "ülkeyi yönetmek" mi diyorsunuz?!”

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