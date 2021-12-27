Tufan Erhürman: “Hükümet ateş topunu ortaya attı, seyrediyor!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücret hakkında yorum yaparak “Hükümet attı ortaya ateş topunu, çekildi seyrediyor. Bu filmi çok gördük. Bu, seçime yönelik bir manevradır” diye konuştu.

Ülkeyi uçurumun kenarına getiren bir zihniyetle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, söz konusu zihniyetin, ülkenin geleceğiyle ilgili bir fikrinin de olmadığını kaydetti. Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinde 3 başbakanın değiştiğini hatırlatan CTP Lideri Tufan Erhürman, yönetsel zihniyetin ise aynı kaldığını vurguladı. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 30 yıl sonra ülkenin tekrar karanlığa mahkum edildiğine işaret etti.

“CTP, BEDEL ÖDEMİŞ İNSANLARIN PARTİSİDİR”

Programdaki konuşmasına CTP’nin 51’inci kuruluş yıldönümünü hatırlatarak başlayan Erhürman, “Benim için en büyük gurur kaynağı, CTP’nin başkanı değil, bir üyesi olmaktır” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halk önünü görebilsin, geleceği olsun diye bedel ödemiş insanların partisidir CTP. Genel Başkanlık sadece bir görevdir, asıl olan partili olmaktır. Yıllardır verilen emeklerin karşılığını alabildi mi bu toplum? Hala yok olur muyum korkusuyla yaşayan bir durumdayız” diye konuştu. “Kıbrıs Türk halkını barış içinde yaşatabilmek, federasyon temelinde çözüm üretebilmek açısından maalesef hala ulaşabildiğimiz hedefler değildir” ifadelerini kullanan Erhürman, dayanışma içinde oldukları sürece, CTP’nin başaramayacak hiçbir şeyinin olmadığını kaydetti.

“3 BAŞBAKAN DEĞİŞTİ, ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ”

CTP Lideri Ergürman, herkesin temel sorununun, öngörülebilirliğin ortadan kalması olduğuna vurgu yaparak, dövizin yükselmesinden bile daha kötü bir şey varsa, bunun istikrarsız durum olduğunu söyledi. Erhürman, “Bu memleketin gençlerinin göç etmek istiyor oluşu onlar için bir gaile mi? Belediye çalışanlarının bile, güneyde çalışacağım diyor oluşu bu arkadaşların umurunda mı? Bu arkadaşlar oturup da halkın derdiyle dertlenip de ne yapabiliriz diye düşünmek yerine kurultay düşündüler” diye konuştu. Memleketi enkaza çeviren bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, bu zihniyetin 3 başbakan değiştirdiğini fakat yönetsel zihniyette hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı.

“BU SEÇİME YÖNELİK BİR MANEVRADIR”

Erhürman, belirlenen asgari ücret hakkında da yorum yaparak, “Hükümet attı ortaya ateş topunu, çekildi seyrediyor. Bu filmi çok gördük. Bu, seçime yönelik bir manevradır” dedi. Söz konusu zihniyetin, sürekli olarak seçime yönelik manevra üstüne manevra yaptığına dikkat çeken Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının 23 Ocak’ta çok kritik bir karar vereceğini söyledi. Halkın alım gücü korunduğunda, aynı zamanda esnafın da gücünün korunacağına vurgu yapan Erhürman, 2018’de yaptıkları gibi, önümüzdeki dönemde de halkın alım gücünü koruyacaklarını belirtti.

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜYLE OYNADILAR”

Tufan Erhürman, UBP hükümetinin hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını hatırlatırken, “Biz dava açtık ve hayat pahalılığını dondurmalarına izin vermedik. İnsanların alım gücüyle oynadılar” dedi. Söz konusu zihniyetin, pandemi döneminde de hiçbir gelirinden vazgeçmediğini ifade eden Erhürman, “Birtakım ürünlerde KDV’den vazgeçeceğiz dediler, gofrette yüzde 5 olan KDV’yi yüzde sıfıra çektiler” ifadelerini kullandı. Erhürman, asgari ücretten vergi almayacakları konusunda net olduklarının altını çizerken vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerine de yeniden dikkat çekti. Erhürman, “Asıl hedefim halkımın alım gücünü korumaktır. Ekonomide öngörülebilirliği sağlamaktır” diye konuştu.

“ÜLKENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ FİKİRLERİ YOK”

Bu zihniyetin, ülkenin geleceğiyle ilgili bir fikrinin bulunmadığına işaret eden Erhürman, “Fikriniz yok. CTP bir fikir ortaya attı, bu fikir üzerinden eleştiri yaparak bir yere gelmeyi düşünüyorsunuz” diye konuştu. Erhürman, hükümete geldikleri zaman tadil bütçe yapacaklarını vurgularken, 2022 bütçesinin şimdiden anlamını yitirdiği gerçeğine parmak bastı. Bu bütçeyle, ülkenin yönetilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Biz AB kapısını da açmak iddiasıyla geliyoruz. Baf kapısını da Mağusa kapısını da açabiliriz iddiasıyla geliyoruz” dedi. Ülke olarak uçurumun kenarına olunduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu seçim uçurumun kenarından dönecek miyiz, yoksa o uçuruma doğru yuvarlanmaya mı başlayacağız? 30 sene sonra bu ülke tekrar karanlığa mahkûm edildi” şeklinde konuştu.