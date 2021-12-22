Tufan Erhürman: "İddialıyız, hükümete geliyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak erken genel seçimlerine aday olan milletvekillerini basın mensuplarıyla buluşturdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basın mensuplarına bir açıklama yaparak, ülkenin kritik bir seçim doğru ilerlediğini belirtti.

23 Ocak seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bütün dünya pandemiyle mücadele ederken, Türk Lirası değer kaybederken, ekonomide çok ciddi bir açık varken, böyle bir krizin ortasında ülke yok hükmünde olan hükümetlerle baş başa bırakıldı. 'Saldım çayıra Mevlam kayıra' anlayışıyla ülke yönetilir gibi yapıldı. Kötü yönetimi bir yana bırakın ülke aslında yönetilmedi. Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak’ta ‘yeter artık’ diyecek” dedi.

“Bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi mümkündür” diyen Erhürman, “Bunu Kıbrıs Türk halkı biliyor. 2018 yılında döviz krizi yaşanırken, sel felekati yaşanırken rakamların ne olduğunu bildiği için biliyor. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi mümkündür” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının bütün kaynaklara ulaşmayı hak ettiğini belirten Erhürman, “Avrupa ile konuşacak olan CTP’dir” ifadelerini kullandı.

"SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEĞİNİ 1 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Asgari ücretin yükselmesinin desteklediklerini de vurgulayan CTP Lideri Erhürman, “Seçime ramak kala özel sektöre verilecek olan prim desteği sözünü de biz tutacağız. Sosyal sigorta prim desteğini 1 yıl boyunca devam ettireceğiz. İkinci olarak eğitim alanında sözümüzdür kamu okullarında tam gün eğitime geçeceğiz. Üçüncü olarak ise vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceğiz. Gelir ve Kurumlar vergisini de indireceğiz. Teşviklerin tümünü yeniden gözden geçireceğiz. Sonsuz sınırsız teşvik olmaz” diye konuştu.

"CTP 23 OCAK'TAN SONRA GELİYOR"

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu zihniyet buraya kadar. Kıbrıs Türk halkı “Buraya kadar! Yeter, gidin artık’ diyecek. CTP hükümeti kuracak, hükümetin büyük ortağı da Kıbrıs Türk halkı olacak. Yaptık, gene yaparız çok daha iyisini yaparız. Kapılarımızı da bütün dünyaya açarız. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi de yaratırız. Gençlerimizle birlikle geleceğe yürürüz. İddialıyız, hükümete geliyoruz. Yaptıklarımız ortadadır. Çok daha iyisini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yapmaya geliyoruz. CTP 23 Ocak’tan sonra geliyor.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI