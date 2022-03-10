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Tufan Erhürman: Kendi kendini yönetemeyen krizi nasıl yönetsin?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin kendi kendini yönetemediğine işaret ederek, "Krizi nasıl yönetsin?” diye sordu.

10 Mart 2022 Perşembe 18:33
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Tufan Erhürman: Kendi kendini yönetemeyen krizi nasıl yönetsin?
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Sterlin 19.7... Akaryakıta bir okkalı zam daha... Hayvancılar üretimi durduracaklarını, toplu taşımacılar kontak kapatacaklarını açıklıyorlar. Elektrik ve akaryakıt zamlarının hayat pahalılığını patlatacağı kesin. Bu krizin yönetilmesi, halkın göreceği zararın mümkün olduğunca azaltılmasının sağlanması gerekiyor” dedi.

“Gelin görün ki gerek meclis başkanlığı seçimi, gerekse bakan "istifası" ortada kendi kendini dahi yönetmekten aciz bir hükümet olduğunun en açık göstergesi!” diyen Erhürman, “Kendi kendini yönetemeyen krizi nasıl yönetsin?” diye sordu.

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