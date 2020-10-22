Tufan Erhürman: "KIB-TEK Genel Müdürü'nün görevden alınması hukuk tanımazlıktır"

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ın görevden alınmasının ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan yorum geldi; “Şu andaki hükumet teknik terimle işgüder hükumettir. Seçim süreci içerisindeki hukuk tanımazlık seçim sonrasında da her adımda devam ediyor” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Şu anda hükumette bulunanların da, onlar tarafından atanan yönetim kurullarının da farkına varması gereken bir hukuki bilgi var. Şu andaki hükumet teknik terimle 'işgüder hükumet'tir. Tek görevi ve yetkisi yeni hükumet kurulana kadar günlük/cari işleri yapmak ve yalnızca ivedi idari konularda karar almaktır.

Bugün KIB-TEK Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin karar hiçbir biçimde bu kapsamda değildir. Seçim süreci içerisindeki hukuk tanımazlık seçim sonrasında da her adımda devam ediyor. Tekrar ediyorum: Bu zihniyetle önümüzdeki zorlu dönemi selametle geçirmek mümkün değil.”