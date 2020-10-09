Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Tufan Erhürman mal varlığını açıkladı

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman mal varlığını açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 15:39
1683 Okunma
Tufan Erhürman mal varlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimler öncesi mal varlığını açıkladı. Erhürman, mal beyanı yapmayı şeffaflığın bir gereği olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:

  • Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi
  • Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev
  • Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil
  • Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba
  • Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba
  • Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg
  • Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli : 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı
DENKTAŞ: “BENİ NEREDEYSE VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER”
DENKTAŞ: “BENİ NEREDEYSE VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER”
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim