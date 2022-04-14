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Tufan Erhürman: Öğrenebildiğimiz yalnızca protokolde ne olmadığı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması’na işaret ederek, "Öğrenebildiğimiz yalnızca protokolde ne olmadığı!" dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:34
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Tufan Erhürman: Öğrenebildiğimiz yalnızca protokolde ne olmadığı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması’na dikkat çekti.

Erhürman, “Protokol ile ilgili çok ilginç bir iletişim çalışması! Gerek taahhütler, gerekse aktarılacak kaynaklar konusunda dişe dokunur hiçbir açıklama, açıklık yok” dedi.

“Öncesinde taslağı göremediğimiz bir yana, protokol imzalanmış ama an itibarıyla ne metin var ortada, ne de içinde ne olduğuna dair bilgi” diyen Erhürman, “Öğrenebildiğimiz yalnızca protokolde ne olmadığı! Hükümete göre şimdilik bununla oyalanmamızda yarar var herhalde!” ifadelerini kullandı.

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