Tufan Erhürman: Sorun hukuki değil, meşruiyet sorunudur

Erhürman, sorunun hukuki değil, meşruiyet sorunu olduğunu kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Havadis Web TV’nin sorularını yanıtladı.

Bugün yaşananların tek sorumlusunun belli olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, Ünal Üstel’e hükümet kurma görevi verilmesinden sonra, bu işi halkın iradesinin “paklayacağını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “UBP’nin yetkili organları görevi kimin alacağını belirlesin” ifadelerini hatırlatan Erhürman, bir Cumhurbaşkanının, parti yetkili organlarına görev havale edemeyeceğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, “Çarşamba günü Parti Meclisi’ni toplayacağız” demesinden sonra, aniden Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevini Üstel’e verdiğini ifade eden Erhürman, söz konusu durumu anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu tutarsızlığı toplumla paylaşması gerektiğini savunan Erhürman, “Artık kimsenin, Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan lafa inanmasına gerek kalmadı bu ülkede” iddiasında bulundu. Erhürman, ortada herhangi bir “tutarlılık kaygısı” da olmadığını belirtti.

Yaşananlar karşısında akıl sağlığını korumak için ekstra çaba gösterildiğini ifade eden Erhürman, “Şu anda yüzde 90 enflasyon var memlekette. Dar gelirli kesimlerin en büyük sorunu gıda enflasyonudur. Memleketin esas sorunu bunlar, biz neler konuşuyoruz” dedi.

“HANGİ YETKİLİ KONUŞURSA KONUŞSUN TERSİ ÇIKIYOR”

“24 vekile sahip bir parti içinden hangi yetkili konuşursa konuşsun, tersi çıkıyor” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın bir söylediğinin, diğerini tutmadığını ileri sürdü.

Bu hükümet kurma sürecini meşru bulmadıklarını Meclis’te çok açık bir şekilde ifade ettiklerini söyleyen Erhürman, “Umarım gereksiz nezaket tartışmasına girmek zorunda kalmayız. Bu söylediğimden yeterli mesajın çıkarılabileceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

“Bu sürecin içerisinde bu siyasetin rezalet noktaya gelmesinde muhalefetin ne gibi bir payı var?” sorusunu soran Erhürman, “siyasiler” denildiği zaman tüm siyasi partileri de içerdiğini kaydetti. CTP Genel Başkanı Erhürman şöyle devam etti:

“Siyasilerin hepsi aynı, tamamı rezalet demeye devam ettiğimiz müddetçe, bu maskaralığı bize yaşatanları hiç bunda sorumluluğu olmayanlarla aynı kefeye koymuş olmuyor muyuz? Bugün yaşananların sorumluları bellidir. Bir numaralı sorumluları Sayın Ersin Tatar ile Sayın Faiz Sucuoğlu’dur. Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahaleleriyle ilgili kendi açıklamaları vardır. Artık tartışma konusu değildir.”

“KURULTAY YARIŞI DA EKLEDİLER”

Cumhurbaşkanının, güven oyu alabileceğini düşündüğü bir vekile hükümeti kurma görevini verebileceğini söyleyen Erhürman, “Sorun hukuki değil, meşruiyet sorunudur” diye konuştu.

Pandeminin ortasında UBP’nin kurultayla uğraştığını savunan Erhürman, tekrardan o noktaya gelindiğini kaydetti. UBP’de karar alınsa da alınmasa da kurultay yarışının başladığını ifade eden Erhürman, “Bunu kimler yapıyor? ‘Bize verin görevi, kuramazsak erken seçime götürelim’ dediğimizde, halk erken seçim istemiyor diyenler yapıyor ve bu halka kurultay yarışı ekliyorlar” şeklinde konuştu.

Halkın aklıyla dalga geçildiğini savunan Tufan Erhürman, şunları kaydetti:

“Ne yaptığını bilmeme hali… 10 gün içinde söylediklerinizle, dün sabah söyledikleriniz bu kadar tutarsız olamaz. Halk bunları görmüyor mu? Bizim halkımızı aptal yerine mi koyuyorsunuz? Bu halk en az Meclis’tekiler kadar akıllıdır. Aklı da kesmektedir. Kimse daha fazla halkın aklıyla dalga geçmeye kalkmasın.”

“BU KADAR CİDDİYETSİZLİK TARİHTE GÖRÜLMEDİ”

Protokolün imzalanmasından sonra hükümetin istifa ettiğini hatırlatan Erhürman, “Attınız imzayı geldiniz, üç gün sonra istifa ettiniz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Bu kadar ciddiyetsizlik tarihte görülmedi” diye konuştu.

“ANAYASA ÇATIR ÇATIR İHLAL EDİLDİ”

“Yerel seçimlerle ilgili Anayasa çatır çatır ihlal edildi” diyen Erhürman, UBP’nin hazır olmadığı için yerel seçimleri yapmak istemediğini öne sürdü. Erhürman, yerel seçimlerle ilgili hala tarih belirlenmemesini de eleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, hiçbir hükümet döneminde UBP yüzünden icraat yapamadığını söylediğini belirten Erhürman, tüm bunlara rağmen koalisyona da devam etmek istediğini kaydetti.

Bu zihniyetin, bu ülkenin ekonomisine dair vizyonu olmadığını ileri süren Erhürman, söz konusu zihniyetin tek iddiasının, “ben gelirsem Türkiye en çok parayı bana gönderir. Ben de size o parayı gayrı adil bir şekilde paylaştırırım” olduğunu iddia etti.

“BU İŞİ HALKIN İRADESİ PAKLAR”

Herkesin bu ülkede sorumluluğunu bilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Haysiyetli olan kendi ayakları üzerinde durmaya dair vizyon olmasıdır” diye konuştu.

“Bu ülke kendi ayakları üzerinde durur. En korktukları şey, bu memleketin kendi ayakları üzerinde durmasıdır” diyen Tufan Erhürman, ülkenin kendi ayakları üzerinde durduğu gün, söz konusu zihniyetin politikasının biteceğini belirtti.