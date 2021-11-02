Tufan Erhürman: “Sucuoğlu, herhangi bir hükümet formülü ile ilgili öneri yapmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Erhürman, Sucuoğlu’nun ziyaretinde herhangi bir hükümet formülü ile ilgili bir öneri yapmadığını, bu konunun gündem olmadığını ifade ederek, “Dolayısıyla hükümeti kurma görevinin Sn. Sucuoğlu'nda olduğu dikkate alınırsa CTP'nin Sn. Sucuoğlu başkanlığındaki herhangi bir hükumet formülünde yer alması söz konusu değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“CTP, UBP heyetine, YSK açısından mümkün olan en erken tarihte seçime gitmek gerektiğini, bunun için de Meclis'te seçim tarihine ilişkin bir karar üretilmesinin şart olduğunu, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte mevzuata göre seçim yasaklarının başlayacağını aktardı.

CTP, bütçenin seçimden önce Meclis'ten geçmesinin 2022 yılı açısından önemli olduğunu, bir hükumet kurulması halinde ana muhalefet partisi olarak bu konuda diyaloga açık olacağını vurguladı.

CTP, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın seçimin selameti için seçimle ilgili yasada değişiklik yapılması gerektiği yönündeki uyarıları çerçevesinde, Meclis'teki tüm partilerin eşit katılımıyla oluşturulacak ve oy birliğiyle karar alacak bir ad hoc komiteye katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

CTP, komitelerden oy birliğiyle geçmiş olan yasaların Meclis'e getirilmesi çağrısı yaptı ve bu yasaların gelmesi durumunda destek vereceğini açıkladı.”