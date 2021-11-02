Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

Tufan Erhürman: “Sucuoğlu, herhangi bir hükümet formülü ile ilgili öneri yapmadı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından yeniden bir açıklama yaparak, toplantıda herhangi bir hükümet formülüyle ilgili bir öneri yapılmadığının altını çizdi.

02 Kasım 2021 Salı 23:26
0 Okunma
Tufan Erhürman: “Sucuoğlu, herhangi bir hükümet formülü ile ilgili öneri yapmadı”
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Erhürman, Sucuoğlu’nun ziyaretinde herhangi bir hükümet formülü ile ilgili bir öneri yapmadığını, bu konunun gündem olmadığını ifade ederek, “Dolayısıyla hükümeti kurma görevinin Sn. Sucuoğlu'nda olduğu dikkate alınırsa CTP'nin Sn. Sucuoğlu başkanlığındaki herhangi bir hükumet formülünde yer alması söz konusu değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“CTP, UBP heyetine, YSK açısından mümkün olan en erken tarihte seçime gitmek gerektiğini, bunun için de Meclis'te seçim tarihine ilişkin bir karar üretilmesinin şart olduğunu, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte mevzuata göre seçim yasaklarının başlayacağını aktardı.

CTP, bütçenin seçimden önce Meclis'ten geçmesinin 2022 yılı açısından önemli olduğunu, bir hükumet kurulması halinde ana muhalefet partisi olarak bu konuda diyaloga açık olacağını vurguladı.

CTP, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın seçimin selameti için seçimle ilgili yasada değişiklik yapılması gerektiği yönündeki uyarıları çerçevesinde, Meclis'teki tüm partilerin eşit katılımıyla oluşturulacak ve oy birliğiyle karar alacak bir ad hoc komiteye katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

CTP, komitelerden oy birliğiyle geçmiş olan yasaların Meclis'e getirilmesi çağrısı yaptı ve bu yasaların gelmesi durumunda destek vereceğini açıkladı.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor
Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor
YDP, hükümete dışarıdan destek verecek
YDP, hükümete dışarıdan destek verecek
Tatlısu'da gökyüzü renklendi
Tatlısu'da gökyüzü renklendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim