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Tufan Erhürman: “Yönetmeyi değil ama herkesi birbirine düşürmeyi becerdiniz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete tepki göstererek, “Yönetmeyi değil ama 'birlik ve bütünlük' nutukları attığınız böyle bir dönemde, herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!” dedi.

18 Şubat 2021 Perşembe 11:21
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Tufan Erhürman: “Yönetmeyi değil ama herkesi birbirine düşürmeyi becerdiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, yetki alanlarına giren konularda, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan KTMMOB ile Tabipler Birliği ile istişare dahi edilmeden kararların açıklandığını ve uygulamaya geçildiğini söyledi.

“Kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili konularda kamuda örgütlü sendikalarla istişare etmeden görüş belirtiyorsunuz” ifadelerini kullanan Erhürman, “Muhalefetin destek çağrılarına kulak tıkıyor, eleştirilere tahammül edemiyor, Meclisi yok sayıyorsunuz” dedi.

Erhürman, açıklamasının devamında ise şu noktalara dikkat çekti:

“Ne sağlık, ne ekonomi, ne eğitim, ne çalışma hayatı, ne de demokrasi bıraktınız!

Bir azınlık hükumeti olduğunuzu unutup, krallık ilan edeceğinizi, sürekli kurumları ve insanları birbirlerine düşürerek, böl-yönet taktiğiyle ülke yöneteceğinizi mi sanıyorsunuz?

Yönetmeyi değil ama "birlik ve bütünlük" nutukları attığınız böyle bir dönemde, herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!”

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