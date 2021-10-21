Tufan Erhürman: Yurttaş, kuyruklarda çile doldurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan akaryakıt krizini değerlendirdi.

“YURTTAŞ, KUYRUKLARDA ÇİLE DOLDURDU”

Yok hükmünde olan hükümetin istifa ettiğini; fakat yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacağına işaret eden Erhürman, “Bugüne kadar neyi öngördü, neyi planladı ki akaryakıtta yaşanacakları öngörecek ve sorun yaşanmadan çözüm bulacaktı” ifadelerini kullandı. Erhürman, yurttaşın kuyruklarda çile doldurduğunun altını çizerek, Başbakan Ersan Saner’in “Ayşe abla ile Fatma abla” ifadesine göndermede bulundu.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Yok hükmündeydi, istifa etti ama yenisi gelene kadar "görevde" bir "hükumet". Bugüne kadar neyi öngördü, neyi planladı ki akaryakıtta yaşanacakları öngörecek ve sorun yaşanmadan çözüm bulacaktı.

Sonuç: Dün kuyruklarda çile dolduran yurttaş. Bugün 95 oktanla 98 oktanın ne olduğunu konuşmak zorunda bırakılan "Ayşaba ile Fatmaba"!!! Üstüne üstlük dün gece Sn. Arıklı "sorun aşıldı" demişken!!! Yarattığınız enkazın farkına varacak kadar olsun bu halkı düşünebilseydiniz keşke!!!