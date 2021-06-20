Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Tufan Erhürman’dan Babalar Günü mesajı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

20 Haziran 2021 Pazar 12:58
22 Okunma
Tufan Erhürman’dan Babalar Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erhürman, babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak, “Tüm babaların babalar günü kutlu olsun...” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanBabalar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahsin Ertuğruloğlu: "53 yılımızı kaybettik, bir 53 yıl daha kaybetme lüksümüz yoktur"
Tahsin Ertuğruloğlu: "53 yılımızı kaybettik, bir 53 yıl daha kaybetme lüksümüz yoktur"
Batı sahili çöplerden arındı
Batı sahili çöplerden arındı
Rogers: "Aşı hayat kurtarıyor"
Rogers: "Aşı hayat kurtarıyor"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim