Tufan Erhürman’dan Babalar Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Erhürman, babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak, “Tüm babaların babalar günü kutlu olsun...” dedi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Erhürman, babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak, “Tüm babaların babalar günü kutlu olsun...” dedi.