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Tufan Erhürman’dan Ersan Saner’e: “Kral değilsiniz..."

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner'in 'serbest bölge' açıklamasından Ekonomik Örgütler Platformu'nun da haberi olmamasına tepki göstererek, "Kral değilsiniz" dedi.

30 Eylül 2021 Perşembe 19:25
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Tufan Erhürman’dan Ersan Saner’e: “Kral değilsiniz..."
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Başbakan Ersan Saner’in ‘KKTC’nin tamamınn serbest bölge olması projesini’ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunduğunu söylemesine işaret etti.

Erhürman, konuyla ilgili muhalefetin ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun haberi olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Hem Meclis'te nisabı dahi sağlayamayan bir "hükümet"in başında olacaksınız, hem de "bir usta bir memleket" anlayışıyla davranacaksınız... Kral değilsiniz... Yalnızca gitti gidiyor bir "hükumet"in başbakanısınız! Farkına varın!”

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