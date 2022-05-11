Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Tufan Erhürman’dan Ersin Tatar’a tavsiye

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya yanıt verdi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:34
69 Okunma
Tufan Erhürman’dan Ersin Tatar’a tavsiye

Cumhurbaşkanlığı’nın "Tufan Erhürman’ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak olaya hukuk akademisyeni zaviyesinden bakması durumunda, meşruiyet kavramının yasaya uygunluk ve yasallık anlamına geldiğini göreceğini belirtmekte, ülke siyaseti ve halkımızın geleceği adına büyük fayda görüyoruz" şeklindeki açıklamasına işaret eden Erhürman, “Tavsiye için teşekkür ederim. Benim de Sn. Tatar'a bazı tavsiyelerim olabilir: Mesela, bana tavsiyede bulunmadan önce, hukuk kitaplarını falan bir yana bırakın, hiç olmazsa Google'da kısa bir tarama yapmasını tavsiye edebilirim. Veya bu konuda kendisine "fikir" veren danışmanlarını değişmesini!” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu konu dışında da tavsiyelerim olabilir tabii: Mesela önce UBP yetkili kurullarını bekleyeceğim deyip sonra beklemeden atama yapmak gibi tutarsızlıklardan vazgeçmesini önerebilirim. Başka neler? Buradan devam etsem sayfalar alır muhtemelen. Ama hani o güzel şarkıda söylendiği gibi "söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil"! Sn. Tatar lütfedip bana açık mektup gönderdiğine göre susup da yanıtlamamaya gönlüm razı değil! Ama daha fazla zaman harcamayı da zül addediyorum. Çünkü biliyorum ki, "söylesem tesiri yok"!”

Erhürman, “Sn. Tatar, bana yazdığı son derece nazik "açık mektubu"nda, beni, "siyaseti sorun çözme maksadından ziyade, kaos aracı olarak konumlandırmakla", "kişisel ihtiras ve küçük siyasi beklentilerle" talihsiz açıklamalar yapmakla suçlamış” diyerek, şöyle devam etti:

“Kendisinin, Sn. Sucuoğlu'nun deyişiyle bir bakanı görevden "alAmaması" ile başlayan, siyasi tarihimize kara sayfalar ekleyen ve eklemeye de devam eden "kaos"un sebebi benmişim demek ki! Sn. Tatar'a, hem nazik ifadeleri, hem de bu kaosun suçlusunu bularak onu sona erdirmekteki mahareti için yürekten teşekkür ederim!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
"Toplam 5375 test yapıldı, 1kişi vefat etmiş, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 5375 test yapıldı, 1kişi vefat etmiş, 43 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı 100 bin TL teminat yatırması şartıyla serbest
Üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı 100 bin TL teminat yatırması şartıyla serbest










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim