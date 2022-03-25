Tufan Erhürman’dan, Maliye Bakanı Atun’un açıklamalarına tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Sunat Atun’un ‘Görevimiz sağlığa zararlı ürünleri ucuzlatmak değildir’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Kimse sizden içkiyi ucuzlatmanızı beklemedi! Görevinizin ekonomik akıldan yoksun kararlar üretmek, işletmeleri batırmak, insanları işsiz bırakmak, yerli üretimi bitirmek, ekonomiyi güneyle rekabetten uzaklaştırmak, turizmi daha da zora sokmak, talebi daha da daraltmak, halkı elektriksizliğe, karanlığa mahkum etmek olmadığını bilin yeter!” ifadelerini kullandı.

“ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİRMİŞ FİL GİBİ CAMI, ÇERÇEVEYİ İNDİRDİNİZ”

Hükümeti eleştiren Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

“Okkalı zamları yaparım, alım gücünüzü yerle bir ederim, işletmeleri çökertirim, üretimi bitiririm, insanları işsiz bırakırım... Sizi karanlığa mahkum ederim, kuyruklarda bekletirim... Belediyelerinizi hiçbir kriter ortaya koymadan kapatırım, reformun "r"sini içermeyen metni size reform diye yutturmaya kalkarım... Memleket yangın yerine dönmüşken ben bakan ve müdür atamalarıyla vakit geçiririm... Bunlar yetmezmiş gibi Anayasayı gözünüzün içine baka baka ihlal ederek seçimi de ertelerim...

Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi camı, çerçeveyi indirdiniz. Biriken öfkeyi hiç hesaba katmadınız... Bundan sonrası mı? Hade bakalım!”