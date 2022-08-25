Tufan Hoca ders verdi, eylemciler sınıfta kaldı!

Belediyeler reformu konusunda herkes hemfikirdi..

Ne zaman ki konu ciddiye bindi, iş değişti..

Gerçek şu ki; toplum olarak statükocuyuz.. Her olumsuzluktan şikayet ediyoruz ama değişmesi için adım atıldığı zaman da “Bana dokunma” diyerek kaçma eğilimine giriyoruz!

Belediyelerin durumu ortada.. İş yapamaz durumdalar, en iyi yönetilenleri dahi..

Değişim şart.. Yasaların güncellenmesi, vergilerin artırılması, birleştirmelerle alt yapının güçlendirilmesi, verimli personel kullanımı, araç parkının rantabl bir hal alması vs..

Bunların olması için de reform şart..

Meclis oturumunda CTP Başkanı Tufan Erhürman’ı dinlerken kendimi anayasa dersinde sandım.. Tane tane, örnekler vererek hazırlanan yasa tasarısındaki Türkçe noksanlığından, yasal teknik sıkıntılara kadar hepimizin anlayacağı bir dille anlattı durdu..

Ve ekledi, “Bu teknik yanlışlıklarla dolu tasarıyı geri çekin, üzerinde tartışalım ve doğru bir şekilde yeniden genel kurula sunalım”..

Bence haklıydı.. Ama hükümet geri adım atmak istemedi!

Tufan Hoca’nın ortaya koyduğu anayasal sorunların giderilmesine ilişkin değişiklik önerileri sunuldu ve yasa oy çokluğuyla geçmiş oldu..

Peki Meclis genel kurulunda bu mücadele verilirken dışarda yaşanan neydi?

Haklarına hiçbir şekilde halel gelmeyeceği bilinen çalışanlar tamamen siyasi bir hamle ile Meclis önüne çağrıldı..

Gelen az bir kitle olsa da Başkent’in yollarını tıkayacak, vatandaşa hayatı zindan edecek şekilde yolları kapatmak da neyin nesiydi?

Meclis’in gancellisini kırmakla ne ele geçti? Devlet malı biz vergi mükelleflerinin malıdır.. Meclis’in gancellisini kıranlar kendi evinin kapısını kırmış olurlar.!

Sloganlar at, korna çal, hatta binaya yumurta savur, anlarım! Ama polisin üzerine yürümek de nedir?

Üstelik kendini koruyan polisi manipülatif haberlerle şiddet eğiliminde göstermek gibi tehlikeli bir oyun oynanıyor!

Ayıp değil mi?

Bir avuç insanız burada.. Herkes bir birini tanır bilir. Şiddet yanlısı diye lanse edilmeye çalışılan polisin ne kadar mülayim ve çalışkan olduğunu herkes bilir sanırım..

Amaç yasaya karşı çıkmak değil, resmen halkı bölmek, ülkede iç savaş çıkarmak sanki..

Bu tip oyunlara hepimizin dikkat etmesi gerekir..

Belediye emekçileri de bizim, vekiller de, güvenlik güçleri de.. Bir avuç insanız şurada birbirimizin kıymetini bilelim!