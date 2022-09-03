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Tufan Operasyonu! Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 09:43
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Tufan Operasyonu! Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.09.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tufan Operasyonu) sonucu; P.O.O.(E-28)’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde getirilmiş yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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