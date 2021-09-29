Tüfekçi 1 oyla seçim kazandı, Kadıoğlu 34 yıldır rakipsiz

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP Lefkoşa İlçesi bu akşam köy-mahalle kongrelerini ve Göçmenköy Örgüt Kongresini tamamladı. Bazı örgütlerde kıran kırana seçim olurken bazı örgütler seçimsiz bir şekilde kongrelerini tamamladı.

UBP Lefkoşa ilçesinde en büyük mücadele Hamitköy’de yaşandı. İki adayın yarıştığı seçimleri 1 oy fark ile Tolga Tüfekçi kazandı. Rakibi Ediz Taşkınçay 100 oy alırken Tolga Tüfekçi 101 oy alarak 1 oy farkı ile Hamitköy UBP örgüt başkanı seçildi.

Öte yandan UBP Göçmenköy’de 34 yıldır örgüt başkanlığı yapan Özel Kadıoğlu seçimsiz bir şekilde bir dönem daha bu görevi yapmak için üyelerden onay aldı.

UBP nin en eski örgüt başkanlarından olan Özel Kadıoğlu 500 kişinin katıldığı bir törenle yeniden bu göreve seçilmiş oldu. Kadıoğlu gecenin sonunda partililerine bir sürpriz yaptı ve lokma dağıttı.

4 genel başkan adayının da hazır bulunduğu Göçmenköy’de daha önceki yıllarda partiye emeği geçenlere plaket taktim töreni de yapıldı