Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Tuğgeneral Kaya Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu

04 Nisan 2019 Perşembe 20:53
Tuğgeneral Kaya Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu
banner44

39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya’nın bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulunduğu açıklandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar karşılıklı hediye takdiminde bulundukları belirtildi.

Özçınar’ın Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını anlatarak, Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya ile ortak yapılabilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim