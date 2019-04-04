Tuğgeneral Kaya Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu

39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya’nın bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulunduğu açıklandı.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar karşılıklı hediye takdiminde bulundukları belirtildi.
Özçınar’ın Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını anlatarak, Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya ile ortak yapılabilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.