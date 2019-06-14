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TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!

TÜK 17 Haziran Pazartesi günü arpa; 24 Haziran Pazartesi günü ise buğday ve tritikale alımlarına başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma 20:44
TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren 2019 ürünü arpa alımlarına; 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise 2019 ürünü buğday ile tritikale alımlarına başlayacağını bildirdi.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, arpa alımlarına öncelikli olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun Güzelyurt, Lefkoşa Silosu, Haspolat, Akdoğan, Akdoğan Tohum Hazırlama, Gazimağusa Ambar No:4, Geçitkale, İskele ve Kumyalı şubelerindeki kapalı depolarda başlanacağı kaydedildi.

Şubelerdeki kapalı depoların dolmasına müteakip bilahare duyurulacak açık alanlara da alım gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada,  2019 ürünü buğday alımlarının gerçekleştirileceği Toprak Ürünleri Kurumu Şubeleri’nin ise  bilahare duyurulacağı ifade edildi.

Toprak Ürünleri Kurumu 2019 ürünü arpa, buğday ve tritikale alımlarında aşağıdaki fiyatlar ile usul ve esasları uygulayacak:

“1. Yemlik arpa brüt 1.35 TL/Kilo + KDV, sert buğday brüt 1.48 TL/Kilo + KDV, yumuşak buğday 1.40 TL/Kilo + KDV, tritikale 1.40 TL/Kilo + KDV fiyatla alınacaktır.

2. Zahire üreticilerinin müracaatları ve Tarım Dairesi’nin denetim ve tespitlerine müteakip tohumluk materyali olarak alınması uygun görülen ürünlere 0.05 TL/Kilo + KDV prim ödenecektir.

3. Alımların düzenli ve hakkaniyetli olabilmesi için ürünlerini teslim etmek üzere Toprak Ürünleri Kurumu şubelerine müracaat edecek olan zahire üreticilerine müracaat ettikleri şube tarafından sıra numarası verilecek ve alımlar bu sıra numaralarına göre gerçekleştirilecektir.

4. Alımlarda Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekim beyanları dikkate alınacak olup, “Müstahsil Makbuzları” ekim beyanı olan zahire üreticileri adına düzenlenecektir.

5. Zahire üreticilerinin teslim edecekleri ürünlerinin nem oranı azami %12.5 oranına gelmesine müteakip ürünlerini teslim alınabilecektir. Bu nedenle, mali kayba ve zaman kaybına uğramamaları için zahire üreticilerinin bu hususa azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

6. 2019-2020 zahire üretim döneminde kullanılacak olan tohumluk materyallerinin alımları, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yönlendirilen şubelerde gerçekleştirilecek olup, zahire üreticilerinin yönlendirmelere uyumu önemlidir.”

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