TÜK, yazılı açıklamasında, tedarik koşulları ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak gerçekleşen yeni maliyete göre, yemlik arpa satış fiyatının, 18 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 1.62 TL/Kilo’dan 1.55 TL/Kilo’ya indirildiğini duyurdu.
TÜK Arpa Fiyatında İndirim Yapılacağını Açıkladı
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), hayvan besleyicilerinin üretim maliyetlerine olumlu katkılar sağlamak yönünde sürekli çabaları olduğunu belirterek, bu çerçevede yemlik arpa satış fiyatında indirim yapılacağını açıkladı
15 Şubat 2019 Cuma 12:04
TÜK, yazılı açıklamasında, tedarik koşulları ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak gerçekleşen yeni maliyete göre, yemlik arpa satış fiyatının, 18 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 1.62 TL/Kilo’dan 1.55 TL/Kilo’ya indirildiğini duyurdu.