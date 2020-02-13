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TÜK heyeti Türkiye’de temaslarda bulundu

13 Şubat 2020 Perşembe 16:41
TÜK heyeti Türkiye’de temaslarda bulundu
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK) bir heyet, Türkiye’de temaslarda bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarla yürütmekte olduğu işbirliğini geliştirmek ve faaliyet alanını çeşitlendirme olanaklarını araştırmak amacıyla Türkiye’ye giden heyet, TC Toprak Mahsülleri Ofisi’ne, TC Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ve TC Et ve Süt Kurumu’na ziyaretlerde bulundu.

Heyette, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Yönetim Kurlu üyesi Tansel Sağır, TÜK Müdürü Mehmet Bullici ve TÜK Mali İşler Amiri Mehmet Savaş Arkutyer aldı.

Ziyaretlerde,kurumlararası işbirliğinin artırılması yönünde mutabakat sağlandı. Ayrıca, Tarım Kredi Yem A.Ş. ile ilişkileri düzenleyenişbirliği sözleşmesi de 1 yıl süreyle uzatıldı.

DB/MAİL

Anahtar Kelimeler:
TÜK Heyeti
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