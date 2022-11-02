Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

TÜK için borçlandılar!

KKTC Merkez Bankası, Toprak Ürünleri Kurumu için borçlandı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
98 Okunma
TÜK için borçlandılar!



KKTC Merkez Bankası, Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 100 gün vadeli 3 milyon 34 bin 520 ABD ı değerinde İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirdi.

Bono ihracında faiz oranı ise yüzde 4,20 olarak belirlendi. Söz konusu hazine bonosu bedelinin Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Toprak Ürünleri Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandı.

Toprak Ürünleri Kurumu söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro’yu çalıyordu!
Eşinin tasarrufundaki 74 bin Euro’yu çalıyordu!
"Açılış için eksik cihazlar bekleniyor"
"Açılış için eksik cihazlar bekleniyor"
İşte en çok yağış alan bölgeler...
İşte en çok yağış alan bölgeler...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim