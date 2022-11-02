TÜK için borçlandılar!

KKTC Merkez Bankası, Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 100 gün vadeli 3 milyon 34 bin 520 ABD ı değerinde İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirdi.

Bono ihracında faiz oranı ise yüzde 4,20 olarak belirlendi. Söz konusu hazine bonosu bedelinin Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Toprak Ürünleri Kurumu ile Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandı.

Toprak Ürünleri Kurumu söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak