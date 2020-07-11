Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

"TÜK ile ilgili ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Doğancı köyünde bir patates üreticisinin alıcı firmayla yaşadığı sorunda TÜK’ü de içine katan ifadeler kullandığını ancak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:30
560 Okunma
"TÜK ile ilgili ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Doğancı köyünde bir patates üreticisinin alıcı firmayla yaşadığı sorunda TÜK’ü de içine katan ifadeler kullandığını ancak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), bugün sosyal, yazılı ve görsel medyada, Doğancı köyünde bir üreticinin, ürünlerini tarlaya dökmesinden sonra yapmış olduğu açıklamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üreticinin, üretmiş olduğu sanayi tipi patatesin KKTC’deki tek alıcısı konumunda olan firma ile yaşadığı sorunda, TÜK’ü de içine katan ifadelere yer verdiği ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Sorunun çözümü için gerekli girişimleri yaparak, işlemeye müsait olan ürününün alımını sağlamamıza rağmen, TÜK’ün suçlanması manidardır. TÜK, misyonu gereği her zaman hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumakla mükellef olduğunun bilinci içerisinde hareket etmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Toprak Ürünleri KurumuTÜKPatates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü şehitleri yarın anılacak
İnönü şehitleri yarın anılacak
Erhürman, İnönü ve Yeniboğaziçi'ni ziyaret etti
Erhürman, İnönü ve Yeniboğaziçi'ni ziyaret etti
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Ayasofya açıklaması
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Ayasofya açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim