"TÜK ile ilgili ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Doğancı köyünde bir patates üreticisinin alıcı firmayla yaşadığı sorunda TÜK’ü de içine katan ifadeler kullandığını ancak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), bugün sosyal, yazılı ve görsel medyada, Doğancı köyünde bir üreticinin, ürünlerini tarlaya dökmesinden sonra yapmış olduğu açıklamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu üreticinin, üretmiş olduğu sanayi tipi patatesin KKTC’deki tek alıcısı konumunda olan firma ile yaşadığı sorunda, TÜK’ü de içine katan ifadelere yer verdiği ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Sorunun çözümü için gerekli girişimleri yaparak, işlemeye müsait olan ürününün alımını sağlamamıza rağmen, TÜK’ün suçlanması manidardır. TÜK, misyonu gereği her zaman hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumakla mükellef olduğunun bilinci içerisinde hareket etmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.