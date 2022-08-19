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TÜK spot alımları bakanlık onayı ile direkt olarak yapabilecek!

TÜK spot alımları 4 Ağustos 2022 tarihinden 3 Ocak 2023 tarihine kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile direkt olarak yapılabilecek.

19 Ağustos 2022 Cuma 22:52
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TÜK spot alımları bakanlık onayı ile direkt olarak yapabilecek!


Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda spot alımların 4 Ağustos 2022 tarihinden 3 Ocak 2023 tarihine kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile direkt olarak yapılabilecek.

İlgili karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ü(K-I)403-2022 sayı ve 2.8.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının Beş Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” uyarınca, Toprak Ürünleri Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı spot alımların (arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve bunlara ilişkin deniz taşımacılığı) 4 Ağustos 2022 tarihinden 3 Ocak 2023 tarihine kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının onayı ile direkt olarak yapılabilmesine karar verdi.”

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