Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

TÜK Tohumluk Materyal Ürünü İçin Başvuru Alıyor

28 Mayıs 2021 Cuma 14:35
15 Okunma
TÜK Tohumluk Materyal Ürünü İçin Başvuru Alıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), üreticilerin, tohumluk materyali ürünlerinin temizlenmesi, ilaçlanması ve torbalanması için 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne müracaat edebileceklerini bildirdi.

TÜK’ten yapılan açıklamada, “Üreticilerimiz, kendilerine verilecek olan sıra numaralarına uygun olarak ürünlerini Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisine getirebileceklerdir. Tohumluk Materyali Hazırlama tarihi daha sonra bildirilecektir. Tüm Üreticilerimize önemle duyurulur” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Toprak Ürünleri Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolej sınavına gireceklerin dikkatine
Kolej sınavına gireceklerin dikkatine
"Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir”
"Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir”
Hava Sıcaklığı 35 Derece Olacak
Hava Sıcaklığı 35 Derece Olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim