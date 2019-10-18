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TÜK ürün satış fiyatlarında indirime gitti

TÜK hayvan besleyicileri ile tüketicilerin desteklenmesi amacıyla ürün satış fiyatlarında indirime gitti

18 Ekim 2019 Cuma 18:45
TÜK ürün satış fiyatlarında indirime gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, hayvan besleyicileri ile tüketicilerin desteklenmesi amacıyla ürün satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre 2019 İlkbahar ürünü patates fiyatları 20 kilogramlık ve/veya 10 kilogramlık çuvallarda KDV dahil 3.35 TL/Kilo olarak yeniden düzenlendi.

TİP I - Baklavalık Un fiyatları KDV dahil; peşin ödemeli 75.00 TL/25 kilo torba, 1 ay ödeme vadeli 79.00 TL/25 kilo torba, 2 ay ödeme vadeli 82.00 TL/25 kilo torba, 3 ay ödeme vadeli 85.00 TL/25 kilo torba olarak yeniden düzenlendi.

Karma Yemin peşin fiyatları KDV dahil şöyle:

S.No

Cinsi

Protein

Peşin

TL/Torba

1 Ay Ödeme Vadeli

TL/Torba

2 Ay Ödeme Vadeli

TL/Torba

3 Ay Ödeme Vadeli

TL/Torba

4 Ay Ödeme Vadeli

TL/Torba

5 Ay Ödeme Vadeli

TL/Torba

1

Sığır Süt Yemi

16 Protein

88.00

92.00

94.00

96.00

99.00

101.00

2

Sığır Süt Yemi

19 Protein

94.00

97.00

99.00

101.00

104.00

107.00

3

Sığır Süt Yemi

21 Protein

101.00

104.00

106.00

109.00

112.00

114.00

4

Sığır Besi Yemi

14 Protein

87.00

91.00

93.00

95.00

98.00

100.00

5

Sığır Besi Yemi

16 Protein

88.00

92.00

94.00

96.00

99.00

101.00

6

Koyun Süt Yemi

15 Protein

90.00

94.00

97.00

99.00

101.00

103.00

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