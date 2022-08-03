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TÜK’e 36 milyon TL aktarıldı!

Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi’nden 36 milyon TL’lik kaynağı Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) aktarılmasına karar verdi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:02
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TÜK’e 36 milyon TL aktarıldı!
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Bakanlar Kurulu, ayrıca TÜK’ün elindeki yerli arpayla ithal edeceği arpa fiyatları arasında oluşacak fiyattan kilogramda 1,5 TL sübvanseye düşüldükten sonra oluşacak fiyat üzerinden arpa satışı yapılmasını da kararlaştırdı. Söz konusu uygulama 2 iki ay süreyle veya 24 bin ton arpayla sınırlı olacak.

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