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“Tüketen Değil Üreten Gençlik” Sergisi 8 Mayıs’ta

Sedat Simavili Öğrenciler Ürünlerini Sergileyecek

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:53
“Tüketen Değil Üreten Gençlik” Sergisi 8 Mayıs’ta
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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca ürettikleri ve hayata geçrdikleri eserleri 8 Mayıs günü Yıl Sonu Sergisi’nde aileler ve vatandaşlarla paylaşılacak.

Sekiz bölümde faaliyet gösteren öğrencilerin eserlerinin sergileneceği ve “Tüketen değil, üreten gençlik” sloganı ile açılacak sergi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Mobilya, Metal, İnşaat, Harita/Tapu/Kadastro- Bilişim, Motor, Makine- Elektrik- Elektronik bölümü öğrencileri eserlerini ve ürünlerini ayrı ayrı sergileyecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılışını yapacağı sergi sadece tüketen değil, üreten gençliğin de yetiştiğini göstermek adına önem taşıyor.

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Okul Müdürü Candan Kortay ve Müdür Muavini Ece Başman, yaptıkları açıklamada, amaçlananın üreten ve ülkesine bağlı gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin üreterek gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Kortay, okul öğretmenlerinin de büyük bir motivasyonla sergi için çalıştığını vurguladı.

Kortay, ülkede ara eleman yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, kamuoyunda tartışılanın aksine, ülke ve vatan sevgisi yüksek, yetenekli gençler yetiştirildiğini söyledi.

Kortay, meslek edinmenin en önemli kısım olduğunu belirterek, sistemin de meslek liselerine verilenden daha fazla önem ve değer vermesini istedi.

Kalifiye personele ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kortay, “Sergideki amacımız, çocuklarımızın neler yapabildiğini başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkese göstermek. Bu nedenle sergimizi önemsiyoruz” dedi.

Kalifiye insan gücünün önemine vurgu yapan Kortay, ülke gençliğine güvenilmesini istedi.

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Sedat Simavi Endüstri Meslek LisesiTüketen Değil Üreten GençlikSergiHaberGündemKıbrıs
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