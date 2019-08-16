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Tüketici, elektrik kesintisi zararını isteyebilir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Gönyeli’de dün yaşanan elektrik arızası sırasında elektrikli cihazları zarar gören tüketicilerin KIB-TEK’e başvurmasını istedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:56
Tüketici, elektrik kesintisi zararını isteyebilir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Gönyeli’de dün yaşanan elektrik arızası sırasında elektrikli cihazları zarar gören tüketicilerin KIB-TEK’e başvurmasını istedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamada; dün Gönyeli’de alçak gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza sırasında elektrikli cihazları zarar gören yurttaşların, KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği’ne başvurmaları rica edildi.

Gönyeli’de dün saat 18.00 civarında alçak gerilim elektrik şebekesinde arıza meydana geldiği belirtilen açıklamada, arızaya bağlı olarak; Yanıkova, Derealtı, Beyoğlu, Bilgi, Kaşağı ve Mis Sokakları’nda ikamet eden bazı elektrik abonelerinin, elektrikli cihazlarının zarar gördüğü bilgisi gelmesi üzerine, KIB-TEK Tesisat Kontrol Müfettişlerinin durumu araştırmaları için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, “KIB-TEK Müfettişleri tarafından yapılan kontroller sonucu, alçak gerilim elektrik şebekesine ait yer altı kablosunda önceden var olan ek noktasında deformasyona bağlı olarak nötr hattında devamsızlık oluştuğu ve bu nedenle bazı tüketicilerimizin evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü tespit edilmiştir” denildi.

Bölge sakinlerinin büyük çoğunluğunun zarar ziyanlarının KIB-TEK tarafından karşılanabilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na müracaat etmesi konusunda, KIB-TEK Tesisat Kontrol Müfettişleri tarafından bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, “Ulaşamadığımız tüketicilerimiz için benzer bilgilendirmenin basın yoluyla da yapılmasının yararlı olacağını değerlendirmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cihazların arızalanmasıyla sonuçlanan zarar ziyanın, KIB-TEK kaynaklı ise, KIB-TEK tarafından tazmin edildiği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TüketiciElektrik Kesintisi
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Can 2019-08-16 15:11:11

KIPTEK yazısını görünce kazığa oturtulmuş insanlar görüyorum

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