Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Akaryakıta 49 kuruş zam
Kapat

Tüketici Fiyatları Endeksi açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre Eylül ayı enflasyonu yüzde 2,08 olarak gerçekleşti.

05 Ekim 2021 Salı 18:36
41 Okunma
Tüketici Fiyatları Endeksi açıklandı
banner108

İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde eylül ayı ile birlikte 9 aylık fiyat artışı yüzde 16,46 yıllık artış ise yüzde 21.01 oldu.

Eylül ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde62.19 ile koltuk döşeme ücreti, yüzde49.91ile marul ve yüzde47.97 ile maydanoz oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 69.69 ile salatalık, yüzde39.94 ile limon ve yüzde 31.15 ile kabak oldu.

Eylülde ana gruplarda en yüksek fiyat artışı yüzde 12.95 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 2.95, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1.87, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.69, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde1.63, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde1.61, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde0.88, Sağlık ana grubunda yüzde 0.79, Haberleşme ana grubunda yüzde0.42 artış, Giyim ve Ayakkabıda yüzde 1.51,Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.03 düşüş yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 378 maddenin ortalama fiyatlarında artış,137 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminat miktarları açıklandı
2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminat miktarları açıklandı
2 Polis Müdür Muavini ve bir Başmüfettiş geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
2 Polis Müdür Muavini ve bir Başmüfettiş geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Gürpınar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Gürpınar’ı kabul etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim